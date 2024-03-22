Посол РФ: войска Японии активизировались около границ России

Войска Японии активизировались около границ России. Об этом заявил новый посол РФ в Японии Николай Ноздрев после прибытия в Токио на интервью.

«Есть важный, вызывающий серьезную озабоченность момент, который мы пристально отслеживаем, — активизация военной деятельности вблизи наших границ», — передает слова Ноздрева РИА Новости.

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Он также отметил, что активизация проходит в многостороннем формате, с участием США, некоторых стран НАТО и прочих американских союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Россия уже неоднократно озвучивала свою озабоченность Японии по поводу наращивания военной активности, в том числе совместно со странами НАТО. Например, в прошлом году посольству Японии в РФ был заявлен протест по поводу проведения в период осенних масштабных японо-американских военных учений на острове Хоккайдо, передает «Национальная служба новостей». Россия отметила недопустимость демонстративной военной активности у дальневосточных рубежей страны.