Нидерланды анонсировали поставки Украине истребителей F-16

Западные страны начнут поставку истребителей F-16 на Украину этим летом, заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. По её словам, у государств Запада «есть график», согласно которому сначала Дания направит самолёты, а во второй половине года на Украину направятся нидерландские F-16.

Ранее Оллонгрен заявила, что Нидерланды предоставят Киеву €150 млн на управляемые ракеты «воздух — земля», которые могут запускаться с F-16. По мнению экспертов, вероятность того, что Украина получит эти истребители летом от Запада, достаточно высока.

Генерал ВВС США предрек разочарование от ожиданий успеха ВСУ с получением F-16

Как отмечают аналитики, пробную партию таких самолётов выдать Киеву могли бы и сейчас, однако на Украине до сих пор не решён комплекс проблем, связанных с их эксплуатацией.

Запад начнёт поставку истребителей F-16 на Украину этим летом, заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью агентству Reuters.

«Могу сказать с большой уверенностью, что мы начнём поставки F-16 этим летом... Сначала Дания, у нас есть график... а во второй половине года туда (на Украину. — RT) направятся нидерландские F-16», — заявила Оллонгрен.

По данным Reuters, первый десяток обещанных Киеву истребителей F-16 Дания, Нидерланды и США поставят после запуска программы подготовки пилотов.

Вместе с тем, как отметила Оллонгрен, хотя у Украины и имеется много дружественных стран в Европе, двигаться дальше в вопросе предоставления помощи Киеву без поддержки США было бы трудно. Таким образом она прокомментировала журналистам приостановку военной поддержки со стороны Соединённых Штатов Украине на фоне блокирования республиканцами в конгрессе законопроекта о выделении очередного транша для военной поддержки Киева.

«Это было бы нелегко, и я надеюсь, что это не то направление, в котором мы пойдём», — сказала она.

Ранее на встрече контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн Оллонгрен заявила, что Нидерланды выделят €150 млн на приобретение управляемых ракет «воздух — земля», которые могут быть запущены с F-16. В интервью Reuters она также отметила, что производство боеприпасов в Европе будет значительно увеличено к концу года, чтобы оснастить ими ВСУ.

«Мы должны быть реалистами и рассматривать возможность того, что война может быть длительной и что лучше строить планы в расчёте на долгую войну», — заявила она.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, не называя конкретных сроков, объявил журналистам, что США рассчитывают на передачу истребителей F-16 Киеву в 2024 году.

Авиационный альянс

Напомним, США вместе с Данией и Нидерландами координируют работу авиационного альянса — коалиции, решающей вопросы поставок западных истребителей на Украину, включая F-16. Амстердам намерен передать Киеву в общей сложности 24 самолёта F-16. Копенгаген хочет поставить 19 таких машин. О планах направить истребители на Украину заявляли и власти Бельгии, но не смогли указать их точное количество, сославшись на то, что это будет зависеть от количества новых F-35, которые королевство получит на замену F-16. При этом на Западе уже не раз переносили сроки передачи Киеву этих истребителей. К примеру, та же Дания, которая планирует поставить самолёты во второй половине текущего года, ранее выражала надежду на их появление на Украине уже этой весной.

Западные страны откладывают поставки Киеву истребителей F-16, поскольку не верят в успехи ВСУ на фронте, высказал своё мнение 20 января в интервью РИА Новости бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

Спустя несколько дней советник командования украинских воздушных сил Юрий Игнат заявил, что западные партнёры якобы готовы передать Киеву истребители F-16, однако для их получения и боевого применения на Украине ещё не всё готово. По его словам, речь идёт о пилотах, инфраструктуре и инженерах.

Позднее, в начале февраля, секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что на Украине подготавливается инфраструктура для приёма истребителей F-16. По его словам, в этом вопросе партнёры оказывают киевскому режиму «максимальную помощь» и всё идёт «согласно графику и плану».

Вместе с тем ещё в июне 2023 года президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), подчеркнул, что поставка американских истребителей F-16 не поможет Украине и Западу в ходе спецоперации.

«Идут поставки тяжёлой военной техники, сейчас рассматривается вариант поставки самолётов... Сегодня несколько танков (ВСУ) уничтожено, и это в том числе Leopard... Они горят. Так же будут гореть и F-16, сомнений нет», — выразил уверенность глава России.

Отсутствие прорывных перспектив у ВСУ при использовании F-16 признал и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Выступая 15 февраля по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран альянса, он заявил, что поставки американских истребителей F-16 украинским войскам не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте.

«Поломки и потери неизбежны»

Как отметил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман, пробную партию истребителей-бомбардировщиков F-16 Запад мог бы поставить Киеву уже сейчас, однако на Украине до сих пор не решён комплекс проблем, связанных с их эксплуатацией.

«На любом аэродроме Украины эти машины будут уязвимыми для баллистических и крылатых ракет ВС РФ. Следовательно, первостепенными задачами режима Зеленского являются насыщение аэродромов средствами ПВО, которых критически не хватает на передовой, создание бетонных авиационных ангаров, а также адаптация взлётно-посадочных полос под самолёты американского производства. Открытым остаётся и вопрос о наличии подготовленных украинских пилотов, вспомогательного персонала и техники, необходимой для обслуживания F-16», — заметил Фельдман в комментарии RT.

Однако нельзя исключать, что к лету 2024 года эти задачи так или иначе будут Киевом решены, полагает эксперт. При этом, по его словам, символическое значение F-16 для Украины гораздо выше, чем реальный эффект от их боевого применения.

«Появление в небе над Украиной американских боевых самолётов вот уже полтора года используется местными пропагандистами как символ перемен, знаменующих собой наступление якобы некоего переломного момента. Разогретое обещаниями небывалых побед общество ждёт поставок F-16 как манны небесной, однако едва ли это событие коренным образом изменит для киевского режима ситуацию в воздухе и на земле. В любом случае машин придёт мало, а их модификация окажется устаревшей. Поломки и потери во время эксплуатации неизбежны», — сказал Фельдман.

Профессор Института медиа НИУ ВШЭ кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев также допускает вероятность того, что Запад может начать поставки истребителей F-16 нынешним летом.

«Это заявление главы Минобороны Нидерландов выглядит более-менее реалистично с точки зрения хотя бы базовой подготовки украинских пилотов ВСУ, логистических путей. Эту схему, которая обозначена, следует воспринимать серьёзно, поскольку она отличается от прошлых фантазийных заявлений западных политиков», — отметил Евстафьев в беседе с RT.

По его мнению, отсрочка поставок F-16 на Украину может быть связана со сменой стратегии Запада.

«Все прежние схемы поставок этих истребителей, по всей видимости, исходили из того, что F-16 будут базироваться на территории стран НАТО, прежде всего Польши и Румынии. А территорию Украины Запад рассчитывал использовать только как пространство для подскока, где хотел оборудовать лишь временные аэродромы, на которых будет осуществляться дозаправка, навеска вооружений. Но активные действия российской стороны на дипломатическом и политическом направлениях убедило западные страны, что это уже пересечение черты войны и что Россия действительно в таком случае нанесёт удар по аэродрому базирования. Поэтому на Западе решили отказаться от такой схемы», — пояснил Евстафьев.

Вместе с тем, по мнению эксперта, Западу не удалось в полной мере провести должную подготовку украинских пилотов, а потому самолётами F-16 будут управлять наёмники из стран НАТО.

«Речь идёт о представителях государств блока, которые будут формально уволены из вооружённых сил, но которые обладают всеми нужными навыками для полётов на западных истребителях. Украинских лётчиков намного более низкой квалификации будут использовать для других задач. При этом подготовить службы технического обеспечения быстро и тем более на земле вообще невозможно. Поэтому и на аэродромах, которые сейчас интенсивно будут готовиться для приёма F-16, будет работать персонал из стран НАТО», — считает аналитик.

Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что передача истребителей F-16 на Украину действительно не сможет значительно повлиять на ход боевых действий.