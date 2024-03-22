В ЕС пообещали ускорить военную помощь в критический для Украины момент

Лидеры Европейского союза (ЕС) пообещали ускорить всю необходимую военную помощь в критический для Украины момент. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС, пишет ТАСС.

Отмечается, что Киев в срочном порядке нуждается в системах противовоздушной обороны, снарядах и ракетах.

«В этот критический момент Евросоюз и его страны-члены ускорят и активизируют поставки всей необходимой военной помощи», — говорится в документе.

Ранее Европейская комиссия предложила передать Украине замороженные активы России в июле. При этом предполагается, что Европейский союз будет ежегодно пересматривать цели, куда будут направлены изъятые деньги.

В феврале глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия планирует использовать доходы от замороженных активов России для создания оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ).