Чехия направила ВСУ свои последние вертолеты Ми-24/35, пишет портал denikn.cz со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

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По данным портала, решение по поставкам вертолетов было принято на заседании правительства в начале марта.

Журналисты пояснили, что у Праги больше «не осталось военной техники, которую она могла бы направить в дар Украине».

Ми-24/35 — предназначавшаяся на экспорт модель российского специализированного боевого вертолета. Машины поставлялись в государства Восточной Европы, на Ближний Восток, в страны Африки и Латинской Америки.

Напомним, что в 2022-2023 годах Чехия передала Украине четыре вертолета Ми-24 2005 и 2006 годов выпуска, 62 произведенных в 1968-1993 годах танка Т-64 и Т-72, 13 самоходных гаубиц DANA калибра 152 мм, 11 тыс. чехословацких автоматов калибра 7,62 мм образца 1958 года.