В Пентагоне заявили, что не рекомендуют Байдену выводить войска из Ирака

Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Майкл Курилла заявил, что Пентагон не рекомендует президенту Джо Байдену выводить войска из Ирака.

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«Я бы не стал до тех пор, пока не будут выполнены условия, при которых Ирак сможет самостоятельно бороться», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава иракского МИД Фуад Хусейн сообщил, что график вывода войск США из Ирака ещё не согласован.

Также Хусейн подчеркнул, что Соединённые Штаты принесли извинения за удар по территории Ирака в начале февраля.