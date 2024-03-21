Лукашенко освободил от должности начальника факультета Генштаба ВС Белоруссии

Генерал-майор Игорь Демиденко освобожден от должности начальника факультета Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии - заместителя начальника военной академии. Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко, сообщила его пресс-служба.

По ее данным, Демиденко прикомандирован к секретариату Совета безопасности республики и остается в составе министерства обороны.

Демиденко был назначен в начале мая 2023 года. До этого он был освобожден от должности командующего войсками Западного оперативного командования Вооруженных сил Белоруссии.