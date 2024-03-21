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Глава Генштаба Франции: помощь Киеву может пойти дальше поставок оружия

Западная помощь Украине пока ограничивается поставками вооружений и военной техники, рассказал начальник Генштаба Франции Тьерри Буркхард. Вместе с тем, добавил он, Вашингтон и Брюссель могут пойти дальше поставок оружия, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Глава Генштаба Франции: помощь Киеву может пойти дальше поставок оружия
© globallookpress.com

По данным агентства, свое заявление генерал сделал на встрече с главкомом Вооруженными силами Швеции Микаэлем Байденом.

«Западная помощь Украине может пойти дальше только лишь поставок вооружений», — пояснил Буркхард.

По его мнению, Москва не верит в возможность перехода Запада от поставок оружия к прямому участию в конфликте. В связи с этим, подчеркнул он, западным странам следует показать, что логика России ошибочна, что ей не дадут идти до конца.

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Генерал напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее показал свое понимание ситуации, осознание значения Украины для Европы в целом.

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