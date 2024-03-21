Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа нижегородскими заводами ОПК

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Нижегородской области, сообщили в российском военном ведомстве.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. На предприятии глава российского военного ведомства проинспектировал производство авиационных средств поражения, а также артиллерийских и танковых снарядов различного калибра. Генеральный директор завода доложил генералу армии Сергею Шойгу, что предприятие выполняет задание по гособоронзаказу в полном объеме, а с начала текущего года значительно увеличило объем выпускаемой продукции", - сообщили там.