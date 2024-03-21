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ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Крымом

Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожены средствами ПВО над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Крымом
© РИА Новости

Днем ранее пять украинских беспилотников самолетного типа сбили над Белгородской и Саратовской областями. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве отметили, что ночью 20 марта военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки по объектам в РФ.

Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что несколько беспилотников было ликвидировано над Энгельсом, передает «Радиоточка НСН».

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