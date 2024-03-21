Командира «Нормандской бригады» ликвидировали в зоне СВО

В зоне СВО был уничтожен канадец, командир "Нормандской бригады" 36-летний Жан-Франсуа Ратель с позывным "Хрульф". Об этом сообщает CTV News.

В МИД Канады подтвердили гибель, но не назвали причины.

"Сотрудники консульства находятся в контакте с местными властями для получения дополнительной информации и оказывают консульскую помощь семье", - сообщил пресс-секретарь ведомства Грантли Франклин.

Между тем достаточно много о наемнике известно ресурсу Foreign Combatants. Родом "Хрульф" из Квебека. Служил в ВС Канады, в пехоте, участвовал в миссиях НАТО. Также служил во Французском иностранном легионе Профессионально занимался смешанными единоборствами ММА. Придерживался взглядов, основанных на элементах неонацизма и скандинавского язычества.

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С конца 2023 года вместе с другими боевиками "Нормандской бригады" дислоцировался на территории Херсонской области. Был уничтожен 14 марта 2024 года ударом российского беспилотника. С ним погибли граждане Германии Джошуа Маурелли и Штефан Зандер, а также израильтянин Арье Бен-Йегуда.

Предположительно, Жан-Франсуа Ратель мог участвовать в атаках на приграничные районы Белгородской области.