ВС России ликвидировали командира "Нормандской бригады" Жана-Франсуа Рателя
В зоне СВО был уничтожен канадец, командир "Нормандской бригады" 36-летний Жан-Франсуа Ратель с позывным "Хрульф". Об этом сообщает CTV News.
В МИД Канады подтвердили гибель, но не назвали причины.
"Сотрудники консульства находятся в контакте с местными властями для получения дополнительной информации и оказывают консульскую помощь семье", - сообщил пресс-секретарь ведомства Грантли Франклин.
Между тем достаточно много о наемнике известно ресурсу Foreign Combatants. Родом "Хрульф" из Квебека. Служил в ВС Канады, в пехоте, участвовал в миссиях НАТО. Также служил во Французском иностранном легионе Профессионально занимался смешанными единоборствами ММА. Придерживался взглядов, основанных на элементах неонацизма и скандинавского язычества.
Толстой: военные РФ будут убивать всех французских солдат на Украине
С конца 2023 года вместе с другими боевиками "Нормандской бригады" дислоцировался на территории Херсонской области. Был уничтожен 14 марта 2024 года ударом российского беспилотника. С ним погибли граждане Германии Джошуа Маурелли и Штефан Зандер, а также израильтянин Арье Бен-Йегуда.
Предположительно, Жан-Франсуа Ратель мог участвовать в атаках на приграничные районы Белгородской области.