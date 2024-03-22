Власти США знали о готовящейся диверсии на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2". Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью изданию Rzeczpospolita.

При этом дипломат не уточнил, кто именно, по его мнению, совершил атаку.

"Если верить прессе, это сделал тот, кто имел в этом интерес. А американская сторона имела об этом предварительную информацию и этому делу не препятствовала", – подчеркнул глава польского МИДа.

После диверсии на "Северном потоке" в 2022 году Радослав Сикорский поблагодарил США за повреждение газопровода.

На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет постоянно требовать прозрачности в расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток".

Эксперт назвал неправдоподобным участие бывшего командира ВСУ в подрыве "Северных потоков"

До этого первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский назвал театром абсурда закрытое заседание Совбеза ООН, посвященное инцидентам на "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2".