Что известно о врио командующего Севфлота: вице-адмирале Константине Кабанцове

21 марта Минобороны РФ проинформировало о назначении временно исполняющего обязанности командующего Северного флота ВМФ РФ. Как сообщает ТАСС, им стал вице-адмирал Константин Кабанцов. Рассказываем, что известно о новом командире Севфлота.

Первые годы службы

Кабанцов родился 12 октября 1968 года в Семипалатинске. Службу в армии начал в 1985 году. В 1990 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола. С 1990 года по 2003 год служил на атомных подводных лодках, за это время дойдя до должности старшего помощника командира. В 1995 году будущий вице-адмирал также окончил Высшие специальные офицерские классы Военно-морского флота Российской Федерации.

С 2003 по 2006 год был командиром атомной подводной лодки. Позднее, с 2006 по 2008 год Кабанцов занял должность замкомандира 24-ой «Звериной» дивизии подводных лодок Северного флота. С 2008 года по 2010 год работал начальником штаба — заместителем командира 24-й дивизии. В эти годы Кабанцов также окончил Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова.

От командира дивизии до командующего флотом

С 2010 по 2016 года был командиром 24-й дивизии подводных лодок Северного флота. В 2012 году получил звание контр-адмирала. С 2016 до 2018 года Кабанцов проходил обучение на факультете нацбезопасности и обороны государства Военной академии Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации. После этого вернулся к командованию, возглавив Беломорскую военно-морскую базу.

В 2020 году Кабанцова назначили на должность командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота. Спустя год он вернулся на Северный флот, где до марта 2024 года находился в должности заместителя командующего. В феврале 2023 года президент России Владимир Путин присвоил ему воинское звание вице-адмирал.

За свою службу Кабанцов награжден орденом «За военные заслуги», Медалью Ушакова и различными ведомственными наградами Минобороны РФ.