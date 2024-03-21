МО заявило об ударе ракетами «Кинжал» по центрам принятия решений ВСУ

В ночь на 21 марта Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по военным объектам на территории Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Российской Федерации (МО РФ) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, российские войска успешно поразили центры принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ), базы материально-технического обеспечения, а также временные базы сил специальных операций и иностранных наемников.

«Цели удара достигнуты», — констатировал Конашенков.

Он добавил, что российская авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия также нанесли удар по складу хранения беспилотников ВСУ и цеху по их производству и ремонту. Помимо этого, в 132 районах зоны специальной военной операции поражена живая сила и военная техника противника.