Раскрыты особенности впервые уничтоженной в зоне СВО эстонской THeMIS UGV

Эстонская роботизированная платформа THeMIS UGV от Milrem Robotics, которую Вооруженные силы (ВС) России впервые уничтожили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) — это универсальный комплекс, сделанный по принципу гусеничного хода, сообщил военный эксперт Алексей Леонков. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, для чего могут применяться такие платформы и сложно ли их уничтожить.

По словам эксперта, эстонская THeMIS UGV представляет собой две гусеницы с грузовым основанием, то есть платформой, между ними. Устанавливая на эту платформу различные модули, можно превращать ее в роботизированную систему различного назначения.

Назначение роботизированных платформ бывает разным

Наземные роботизированные системы используются для трех типов задач. Первое назначение – это разведка, в том числе для ведения контрбатарейной борьбы. Платформа способна очень близко подкрадываться для того, чтобы выдавать более точные координаты, например, по минометным расчетам, которые работают с закрытых огневых позиций или даже по снайперам.

«То есть будет стоять такой робот где-то в кустах и все это будет отслеживать», — уточнил Леонков.

Второе назначение — это огневая поддержка, то есть робот может сопровождать атакующие подразделения. Третья роль — транспортно-эвакуационная, которая заключается в подвозе снарядов и эвакуации бойцов.

Алексей Леонков военный эксперт

Такая универсальная платформа. Вы поставите на него боевой модуль, он будет боевым беспилотником, огневой поддержки, а поставите разведывательный модуль, он будет заниматься вопросами разведки «Кстати, этот беспилотник использовали французы в боевых операциях в Мали, там испытали его как раз во всех ипостасях. Если мы говорим про его боевой вариант, то он может ставить на себя и стрелково-автоматическое вооружение, 30-миллиметровую автоматическую пушку, как утверждает реклама, 40-миллиметровый автоматический гранатомет и даже противотанковые управляемые ракеты», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Один робот уничтожил другого

Судя по опубликованному видео с дрона, уничтоженная в зоне СВО платформа THeMIS UGV была транспортной версией этого беспилотника, так как он был без вооружения, полагает Леонков. По его словам, с помощью такого транспортника, скорее всего, обеспечивали скрытую логистику снабжения своих подразделений, то есть перевозили снаряды и, возможно, эвакуировали раненных.

Так как этот беспилотник имеет низкий профиль, не всегда его можно обнаружить средствами разведки. Беспилотнику нашему он, как видите, попался, то есть это было случайность, но все-таки один робот уничтожил другого Алексей Леонков военный эксперт

Обнаружить подобные системы можно только с воздуха, добавил эксперт. Для этого нужен беспилотник, оснащенный соответствующей камерой, которая различит роботизированный беспилотник на земной поверхности и выдаст целеуказание барражирующему боеприпасу, то есть дрону-камикадзе, считает он.

«В таком случае тот может его вполне уничтожить, потому что скорость дрона-камикадзе гораздо выше, чем у этого роботизированного комплекса», — отметил Леонков.

Собеседник «Ленты.ру» предположил, что в зоне СВО могут быть десятки подобных роботизированных наземных платформ.

«Был замечен следующий факт: Украина все время жалуется на дефицит снарядов на передовой, мы осуществляем контроль за трассами, по которым может проехать машина, которая перевозит снаряды, даже под видом гражданской, но ничего не ездит, а снаряды у них не заканчиваются. Можно предположить, что как раз за счет таких роботизированных систем и осуществляется доставка», — пояснил он.

Ранее стало известно, что ВС РФ впервые уничтожили эстонскую роботизированную платформу THeMIS UGV от Milrem Robotics в зоне СВО. В сети появились кадры поражения техники.