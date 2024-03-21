Депутат Рады: ЕС поставил Украине меньше половины обещанных снарядов

Депутат Верховной рады Егор Чернев заявил, что Украина получила 400 тысяч снарядов вместо миллиона, который обещал поставить Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир украинского телевидения.

В марте 2024 года в ЕС объявили, что в течение года поставят Киеву один миллион снарядов. Уже осенью 2023-го в Брюсселе признали, что достичь этой цели не удастся. Депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявлял, что весь миллион боеприпасов, вероятно, будет поставлен до июня 2024 года.

Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркивал, что для выполнения плана властям ЕС необходимо работать над увеличением объемов производства.

«Миллиона [снарядов - прим.ред.] нет. Изготавливаются снаряды партиями, понемногу, к сожалению…» - сообщил Чернев 21 марта.

Он отметил, что показатель в 400 тысяч снарядов далек от плана. При этом в Киеве рассчитывают, что ЕС сможет выполнить свое обещание в ближайшие месяцы.