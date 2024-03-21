Стало известно о проверке ВВС и ПВО в Белоруссии

Вооруженные силы Белоруссии проводят проверку боевой готовности. Об этом в Telegram сообщило министерство обороны республики.

В ведомстве рассказали, что в рамках проверки в готовность будут приведены Военно-воздушные силы (ВВС), а также войска противовоздушной обороны (ПВО). В Минобороны добавили, что личный состав должен будет подготовить вооружение и технику. После этого будет организован выход в назначенные районы для выполнения задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

Уточняется, что это позволит оценить работу командиров с подчиненными им воинскими частями и подразделениями в различных условиях, а также уровень готовности личного состава и возможности вооружения.

Ранее стало известно о реакции Генштаба Вооруженных сил (ВС) Белоруссии на учения НАТО в Польше рядом с границей страны. В ВС республики отметили, что в связи с этим 11 марта Минском были начаты учения, занятия и тренировки ряда белорусских воинских частей и подразделений.