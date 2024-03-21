Минобороны России опубликовало кадры поражения пунктов временной дислокации диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе в Белгородской области.

В ведомстве рассказали, что удар пришелся по живой силе противника, а также по технике во время упреждающих ударов авиации и артиллерии группировки войск «Запад».

До этого операторы FPV-дронов группировки российских войск «Центр» уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении. В оборонном ведомстве рассказали, что операторы дронов тайно выдвинулись сквозь лес к украинским позициям и подняли в воздух разведывательный дрон.

Военнослужащие обнаружили украинскую технику и опорный пункт на участке проселочной дороги, после чего при помощи дронов-камикадзе уничтожили их. Боевая машина была уничтожена.

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВС РФ взяли под огневой контроль несколько путей снабжения украинской армии в районах сел Бердычи, Орловка и Уманское под Авдеевкой.