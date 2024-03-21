В НАТО испытали оружие, которое «изменит войну»

Британия испытала лазерную систему Dragonfire, которая, по словам военных, «коренным образом изменит боевое пространство», сообщили СМИ.

Долгое время лазерные установки оставались экспериментальными, но развитие гражданских технологий, особенно оптоволоконной связи, сделало их производство более доступным, передает РИА «Новости».

В США лазеры уже устанавливают на бронетранспортеры Striker и эсминцы, а в Великобритании планируют использовать их для защиты от дронов и минометных снарядов.

Главное преимущество лазерного оружия – его дешевизна. Один выстрел из Dragonfire стоит менее 10 фунтов стерлингов, что делает его гораздо более экономичным, чем традиционные системы ПВО.

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Украина уже выразила готовность испытать Dragonfire в реальных боевых условиях, но у Лондона пока нет таких планов.

Другие страны, такие как Израиль, также ведут разработки лазерного оружия.

Ранее издание Newsweek сообщило, что британское лазерное оружие дальнего действия Dragonfire находится в стадии исследования и разработок, власти не планируют размещать его на Украине.

Напомним, в январе в Британии сообщили об успешном испытании лазерного оружия.