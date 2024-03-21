Bloomberg: Китай готовится напасть на Тайвань в 2027 году

Китай увеличивает военный и ядерный арсенал в рекордных масштабах. Об этом заявили в агентстве Bloomberg. Авторы статьи отметили, что действия Китая указывают на его готовность к вторжению на Тайвань к 2027 году.

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«Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал в масштабах, невиданных со времен Второй мировой войны, и все признаки указывают на то, что он придерживается амбиций и готов вторгнуться на Тайвань к 2027 году», — говорится в материале.

Авторы статьи отметили, что у Китая оборонный бюджет за несколько лет увеличился на 16% и составил более 223 миллиардов долларов.

В МИД КНР оценили тайваньский вопрос

По словам адмирала Индо-Тихоокеанского командования Джона Акилино, за три года Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приобрела более 400 истребителей, а также больше 20 крупных военных кораблей. Он отметил, что с 2020 года она также увеличила в два раза свой ракетный арсенал.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе, передает RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая.