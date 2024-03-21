Мобилизация: последние новости на сегодня 21 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 21 марта 2024, в материале «Рамблера».

В Рязанской области облдума расширила соцподдержку участников СВО

Рязанская областная Дума расширила социальную поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, сообщает 62info.ru.

Как заявил председатель Думы Аркадий Фомин, депутаты проводят круглые столы, личные встречи, приемы граждан, и «отсюда рождаются предложения, которые в последующем обсуждаются с правительством, далее они поступают в областную Думу».

Теперь участник спецоперации, имеющий право на земельный участок, может получить его еще до завершения своего участия в СВО. В случае гибели военнослужащего и отсутствия у него супруги (супруга) и детей право на бесплатный земельный участок предоставлено родителям.

Для бойцов СВО предложили изменить условия оплаты процентов по кредитам

Комитет Госдумы России по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении проект закона, согласно которому участники спецоперации не будут платить проценты по потребительским кредитам и займам, накопившиеся за период кредитных каникул, сообщает «Авторадио».

Инициатива направлена на обеспечение соцподдержки и снижение кредитной нагрузки на участников СВО.

Отмечается, что начисленные во время кредитных каникул проценты будут списываться, а если они уже выплачены, то средства пойдут на погашение основного долга либо других обязательств такого заемщика.

Спикер Мосгордумы и волонтеры передали гуманитарный груз весом 2,5 тонны в зону СВО

Средства защиты и маскировки, медикаменты, средства гигиены, продукты питания доставлены из Северо-Восточного административного округа Москвы для москвичей-военнослужащих в зоне спецоперации и мирных жителей, сообщает ТАСС.

Вес гуманитарного груза – 2,5 тонны. В последнюю поездку, которая состоялась на днях, волонтеры из района Северное Медведково передали бойцам окопные свечи, маскировочные сети, продукты питания, средства защиты, медикаменты.

В конкретные подразделения было доставлено именно то, что запрашивали военнослужащие.