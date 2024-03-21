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Стало известно об отсутствии в России планов по созданию войск БПЛА

В России нет планов по созданию отдельного вида войск БПЛА, рассказал Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Таким образом депутат прокомментировал создание на Украине отдельного вида войск — сил беспилотных систем.

Стало известно об отсутствии в РФ планов по созданию войск БПЛА
© Евгений Биятов / РИА Новости
«У нас несколько иное видение. Такие формирования созданы в объединениях видов Вооруженных сил и показывают высокие результаты», — сказал Картаполов. По его словам, это делается для более слаженной совместной работы.

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога

О создании нового вида войск на Украине было объявлено 6 февраля. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

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