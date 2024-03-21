МО РФ заявило о поражении опорного пункта ВСУ на купянском направлении

Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ поразила опорный пункт и скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, пуски которых были выполнены с кабрирования. После чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета", - говорится в сообщении.

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Командир вертолета Ми-35М с позывным Татарин рассказал, что поставленная боевая задача была выполнена с отличным результатом.

"Первая цель - опорный пункт противника непосредственно на переднем крае, а вторая цель - скопление специальной и военной техники. Пошли в район боевых действий. Отработали <…> спрятались за складками рельефа местности и ушли домой. Задача выполнена с отличным результатом, цель была достигнута", - заявил он.

В Минобороны РФ уточнили, что в состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, вертолеты сопровождались специалистами поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.