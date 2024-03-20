В Израиле назвали 2024 год «годом войны и победы»

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что 2024 год станет для его страны «годом войны и победы». Об этом он написал в социальной сети X.

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По его словам, такое заявление было озвучено во время ежегодного совещания израильского военного ведомства. Он также добавил, что Израиль сможет победить в конфликте с ХАМАС только в том случае, если страна сможет мобилизовать свой народ.

«На ежегодном совещании Министерства обороны я подчеркнул руководителям дивизий, что 2024 год будет не только годом войны, но и годом победы», — написал Галант.

Ранее премьер-министр Израиля заявил, что армия страны готовится к нападению на Рафах вопреки требованиям США.