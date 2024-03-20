Швейцария проводит проверочные пуски ракет на полигоне в Швеции

Швейцария, взявшая курс на укрепление связей с НАТО, в настоящее время проводит на полигоне в Швеции проверочные пуски ракет "воздух - воздух". Об этом сообщило швейцарское правительство, заверив, что эти мероприятия "никоим образом не связаны с продолжающимися в северной зоне военными учениями" Североатлантического альянса.

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"После Швеции в 2018 году и Шотландии в 2021 году проводятся новые проверочные пуски ракет "воздух - воздух", - говорится в сообщении на сайте правительства. - Эти испытания, которые продлятся до 19 апреля 2024 года, проходят под руководством Федерального управления вооружений, отвечающего за закупки и технологии в Федеральном департаменте обороны, защиты населения и спорта".

В проверочных пусках ракет на шведском полигоне Видсель задействована группа швейцарских специалистов с участием представителей ВВС и государственного оборонного концерна RUAG. "В рамках различных сценариев по летающим целям (беспилотникам) выполняются стрельбы тремя ракетами типа AIM-120 C-7 AMRAAM. Затем проводится оценка полетов и операций. Для этих испытаний используются одноместный F/A-18C Hornet (в качестве самолета-носителя) и двухместный F/A-18D Hornet (в качестве самолета сопровождения)", - информировали в Берне.

"Эти ракетные испытательные стрельбы никоим образом не связаны с продолжающимися в северной зоне военными учениями НАТО", - отметило правительство.

Оно пояснило, что испытания ракет класса "воздух - воздух" требуют обширных зон безопасности и современных измерительных приборов для контроля и оценки результатов. "Лишь немногие испытательные полигоны отвечают этим условиям в США и Европе и, кроме того, доступны для иностранных военно-воздушных сил", - констатировали в Берне.

Курс на укрепление связей с НАТО

В принятой 31 января "Внешнеполитической стратегии на 2024-2027 годы" правительство Швейцарии подтвердило курс на укрепление связей с НАТО, включая участие в военных учениях и совершенствование оперативной совместимости армии.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает антироссийские санкции Евросоюза. Российское правительство в 2022 году утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.