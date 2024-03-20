Шойгу провёл заседание управления ДОСААФ
Заседание управления ДОСААФ под руководством министра обороны России Сергея Шойгу прошло в Москве.
Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.
«Прошло заседание Наблюдательного совета Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России», — говорится в сообщении.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы совершенствования системы допризывной подготовки молодёжи, военно-патриотического воспитания.
Ранее Шойгу представил своего нового заместителя Андрея Булыгу.