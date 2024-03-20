ВС РФ поразили базу наемников в Харькове

ВС России уничтожили базу иностранных наемников в Харькове. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

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Там отметили, что в Харькове «появилось достаточно много баз наемников».

«Ударом поражена одна из них», — сказали в силовых структурах, не став уточнять информацию о нанесенном ущербе.

При этом ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с «РИА Новости» сообщил, что ВС РФ уничтожили в Харькове завод, где производились беспилотники, а также находились военнослужащие Главного управления разведки Минобороны Украины, которые участвовали в нападениях на Белгородскую область. Кроме того, по его словам, там погибли не только они и рабочие с Западной Украины, которые собирали БПЛА, но и иностранные специалисты, занимающиеся снаряжением этих дронов.

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Он отметил, что на этом заводе производили гексакоптеры «Вампир», которые также называют «Баба-яга», и снаряды к ним.