Военэксперт заявил о возможной гибели Сырского в Волчанске

Издание aif.ru пишет, что российские военные нанесли крупный ракетный удар по позициям ВСУ в городе Волчанск в Харьковской области, где были уничтожены высокопоставленные генералы ВСУ и СБУ. Военный аналитик Борис Джерилиевский в беседе с изданием предположил, что под удар мог попасть главком украинской армии Александр Сырский. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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Генерал Сырский в украинской армии до недавнего времени был «лицом второго плана», но он оказывал существенное влияние на ход военной операции, — сказал он.

Издание пишет, что ключевой направленностью украинской армии главком Сырский называл сдерживание Вооруженных сил России на Харьковском направлении, в связи с чем нельзя исключать, что в момент удара он находился на совещании в Волчанске.

ВС РФ поразили базу наемников в Харькове

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины с начала этого года потеряли свыше 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц вооружения, что почти в три раза выше показателей за аналогичный период 2023 года. Он отметил, что в рядах украинской армии участились случаи дезертирства, а также ВСУ стали чаще заниматься мародерством в отношении населения.