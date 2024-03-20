Описан возможный план вхождения Франции в боевые действия на Украине

Целью возможных операций Франции на Украине является Черное море. Об этом в своем Сергей Марков.

По предположению Маркова, возможный план Франции будет строиться вокруг Крыма — в случае, если будет запланировано наступление. Если же Франция запланирует оборонные операции, то главной точкой для нее станет Одесса, заявил политолог.

«План, говорят, такой (...) Военная база в Албании — накопление сил (...) Военная база в Румынии — именно там будут располагаться основные военные силы (...) Аэродромы в Молдавии будут использоваться как "базы подскока"», — порассуждал политолог.

Он добавил, что аэродромы в Молдавии также могут использоваться для того, чтобы вывести контингент из-под ударов Российской армии.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что войска стран Европы могут быть отправлены на Украину. 15 марта он повторил свои слова об отправке западных войск на Украину, отметив, что этот вариант возможен.