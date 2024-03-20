Шмыгаль: выделенной Западом помощи хватит лишь на первое полугодие

Властям Украины хватит финансовой помощи, предоставленной на настоящий момент Киеву странами Запада и Международным валютным фондом (МВФ), лишь на первую половину этого года. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью агентству Bloomberg.

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"В финансовом плане мы имеем полномасштабную программу МВФ на четыре года, у нас есть [программа] Ukraine Facility от Европейского союза на четыре года, у нас есть поддержка от других стран Группы семи и стран-партнеров - Норвегии, Нидерландов, Японии, которые нам много помогают. И это позволяет нам выжить в первую половину года, на вторую половину мы рассчитываем на американскую поддержку. Нам будет она нужна, чтобы покрыть наш бюджетный дефицит", - сказал он.

9 ноября 2023 года Верховная рада приняла бюджет Украины на 2024 год, в котором предусмотрен дефицит $43,5 млрд и госдолг свыше $220 млрд, или 104,6% от уровня ВВП. Большую часть дефицита бюджета власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников. 20 декабря 2023 года украинский Минфин сообщил, что запрос Киева на предоставление в следующем году внешней помощи со стороны Запада составит $37,3 млрд.

В Киеве неоднократно отмечали, что без финансовой поддержки партнеров страну ждет экономический кризис. Украинские власти до сих пор ожидают принятия Палатой представителей Конгресса США законопроекта, предусматривающего оказание финансовой поддержки Киеву.