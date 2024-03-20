Российские военные уничтожили крупный склад топлива для ВСУ

Российские военные за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 121 районе, уничтожили ряд объектов военной инфраструктуры противника, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, удалось уничтожить крупный склад топлива для боевой техники ВСУ, а также боевую и транспортно-заряжающую машины РСЗО «Град».

Средства ПВО, пояснили в ведомстве, сбили и посадили 145 дронов различных типов, уничтожили 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и «Vampire» чешского производства.

Позже в Минобороны сообщили, что артиллеристы разбили укрепленный опорный пункт противника на Авдеевском направлении. Контроль поражения осуществляли военнослужащие разведподразделения при помощи БпЛА, в режим реального времени передавая изображение на передовой пункт управления.

Кроме того, бойцы Тульского соединения ВДВ выдвинулись на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ в заданный район на Соледаро-Артемовском направлении и вблизи населенных пунктов Раздоловка и Веселое уничтожили украинскую пехоту в опорном пункте.