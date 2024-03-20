Уничтожен первый эстонский робот Themis в рядах ВСУ

Появилось видео уничтожения эстонской роботизированной транспортной платформы THeMIS UGV. Воевавшую на сторону ВСУ гусеничную машину подбили, как и всю прочую иностранную технику - FPV-дроном.

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"Войны роботические начались, хм-хм", - заметил по этому поводу канал PanzerWaffle.

Состояние машины после попадания в нее беспилотника неизвестно. Напомним, российский Центр анализа стратегий и технологий пообещал заплатить за пригодный для исследования THeMIS два миллиона рублей.

Роботизированная платформа для перевозки раненых и доставки боеприпасов создана эстонской фирмой Milrem Robotics из европейских компонентов и получилась одним из лучших в своем классе. Машина длиной 2,4 метра и весом в полторы тонны снабжена гибридной дизель-электрической установкой и управляется по защищенному радиоканалу, но может двигаться и автономно - по заданным координатам. Робот способен работать без дозаправки 15 часов, везти до 1200 килограммов груза, к его достоинствам также относятся малошумность, маневренность и низкий центр тяжести.

Интересную платформу купили армии 11 стран, а ВСУ 12 роботов достались даром. И не только из благотворительности, но ради возможности полноценно испытать THeMIS UGV в боевой обстановке.