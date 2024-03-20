СМИ: на Украине сотрудники военкомата забрались на стройку для раздачи повесток

На Украине сотрудники одного из военкоматов забрались на недостроенное здание, чтобы вручить повестки строителям. Видео со стройки, снятое в Тернополе, появилось в украинских СМИ.

Автор видео заявил, что на крышу строящегося здания для раздачи повесток залезли сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК). На записи видно мужчин в камуфляжной форме, говорящих с рабочими стройки.

В октябре 2023 года жители Киева рассказали ТАСС, что в городе появились мобильные блокпосты для раздачи повесток в армию.

По словам источников агентства, блокпосты установили в Шевченковском и других районах, а также у железнодорожного вокзала. На подъезде к проспекту Победы блокпосты временно перекрывали улицы в обе стороны, военные там «выписывали повестки всем подряд».