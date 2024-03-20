В США заявили о наступлении ВС России на Украине по всей линии фронта

Российская армия в ходе специальной военное операции (СВО) проводит наступательные действия по всей линии фронта — от севера до юга Украины. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Россия захватила несколько небольших деревень, пытаясь продвинуться вперед», — указывается в статье.

Согласно данным издания, в северо-восточной части республики Вооруженные силы (ВС) России по пересеченной местности приближаются к городу Купянск. В районе Донбасса ВС РФ движется сразу по четырем направлениям, стремясь не упустить фланговые возможности, полученные после взятия Авдеевки месяцем ранее.

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При этом по информации Вооруженных сил Украины (ВСУ), на Авдеевском направлении украинская армия еще удерживает оборонительные позиции в западной стороне.

«Украина борется за сохранение небольших завоеваний», — заключается в материале.

Накануне экс-офицер ВСУ Игорь Лапин заявил,что бойцы ВСУ не в силах перехватить инновационные российские ударные дроны прототипа «Орлан».