Шойгу перечислил состав участников Парада Победы 9 мая

Больше девяти тысяч человек, свыше 75 единиц военной техники, а также авиация будут задействованы в Параде Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади. Об этом в среду, 20 марта, сообщил Министр обороны России Сергей Шойгу.

— В этом мероприятии будут задействованы более девяти тысяч человек и семидесяти пяти единиц вооружения и военной техники, а также авиация Воздушно-космических сил, — рассказал он.

По словам генерала российской армии, в состав пешей колонны войдут участники специальной военной операции, полки, батальоны и роты по видам и родам войск, участники кадетских и музыкальных училищ, юнармейцы, казаки, женщины-военнослужащие и сводный военный оркестр.

Парады Победы в этом году состоятся в 28 городах. Участие в них примут больше 50 тысяч человек и свыше тысячи единиц военной техники, передает слова Шойгу РИА Новости.

На улицах столицы замечен предназначенный для нанесения ядерных ударов подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» с многоцелевой машиной сопровождения. В Министерстве обороны РФ уточнили, что комплекс направляется в Подмосковье в рамках подготовки к параду Победы 9 мая.