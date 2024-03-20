Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отверг возможность отправки сухопутных войск на территорию Украины, объяснив это «историческими причинами». Его слова передает DPA.

«Украина и Польша 400 лет были одним государством. Это было бы пищей для российской пропаганды. Мы должны быть последними, кто это сделает [отправит войска на Украину]», — заявил Сикорский.

В то же время министр назвал секретом Полишинеля возможное присутствие на Украине солдат стран НАТО.

«Как сказал ваш канцлер, на Украине уже есть некоторые подразделения из крупных стран. На польском у нас есть понятие Tajemenica Polizynela (секрет Полишинеля. — прим. ред.), оно описывает тайну, которая каждому известна», — сказал глава МИД Польши.

Ранее Сикорский сообщал, что наличие на Украине вооруженных сил стран Запада не является чем-то немыслимым или невозможным. Президент России Владимир Путин, комментируя идеи руководства Франции и некоторых других стран НАТО направить на Украину войска, заявлял, что этот шаг будет означать начало ядерной войны.

Он также отмечал, что Западу необходима «творческая эскалация» конфликта с Россией.

До этого бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Польши Леон Коморницкий заявлял, что польская армия не обладает потенциалом для отправки войск на Украину.