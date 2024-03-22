Власти Молдавии признали присутствие своих граждан в рядах ВСУ

Глава Минобороны Молдавии Анатолий Носатый признал, что в составе Интернационального легиона территориальной обороны Украины присутствуют молдаване. Они действуют в качестве наемников, уточнил министр в эфире телеканала TV8.

«Они это делают по собственной инициативе, они это делают легально, вступив в военные структуры Украины», — пояснил Анатолий Носатый.

Стало известно число воюющих в ВСУ румынских наемников

Точное число граждан, выполняющих боевые задачи на стороне Вооруженных сил республики (ВСУ), неизвестно.

При этом в 2022 году президент Молдавии Санду пригрозила лишать гражданства тех, кто участвует в спецоперации (СВО) на стороне России. Тогда же изучалась возможность ужесточения наказания для молдаван, который хотят быть иностранными наемниками.