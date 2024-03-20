США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты

Соединенные Штаты в воскресенье провели пятое по счету испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183, разработанной в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ВВС США.

Испытание прототипа проходило в небе над Тихим океаном. Пуск ракеты был осуществлен со стратегического бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress, взлетевшего с авиабазы Андерсен на острове Гуам.

Как утверждается в заявлении ВВС США, испытание прошло успешно. Скорость полета ракеты при этом не раскрывается.