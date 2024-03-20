Мобилизация: последние новости на сегодня 20 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 20 марта 2024, в материале «Рамблера».

ГД приняла закон о механизме освобождения контрактников СВО от уголовного наказания

Закон, направленный на закрепление в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах РФ механизма освобождения от ответственности лиц, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ в период проведения специальной военной операции, приняла Государственная Дума. Об этом пишет ТАСС.

В документе уточняется, что механизм не будет распространяться на подозреваемых, отбывающих наказание за терроризм, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, отдельные преступления против общественной безопасности и против конституционного строя и безопасности РФ.

В России участников СВО и членов их семей приоритетно подключат к газу

Приоритет подключения к газу для участников специальной военной операции и членов их семей установили «Мособлгаз», СВГК и 66 «дочек» «Газпром межрегионгаза». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ФАС.

Как говорится в сообщении, также к привилегированной категории отнесли лица, которым нужна дополнительная социальная поддержка.

В России студентам-медикам захотели разрешить проходить практику в зоне СВО

Студентам-медикам планируют разрешить проходить практику в зоне проведения специальной военной операции. Эту возможность прорабатывает Министерство здравоохранения РФ, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом в Министерстве образования и науки подчеркнули, что конкретные изменения в документах, которые бы помогли реализовать эту задумку, еще предстоит определить.

В данный момент студенты могут отправиться в зону СВО в качестве волонтеров, однако университеты не засчитывают это как практику.