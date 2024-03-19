Стало известно, какие боеприпасы получит Киев

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ВСУ получат от стран-союзников «критически» нужные боеприпасы и партию ракет для систем ПВО. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Умеров сделал по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе «Рамштайн» в Германии. По его словам, поставки боеприпасов стали главной темой заседания.

«Боеприпасы — то, в чем критически нуждаются наши воины. Они будут! Это была главная тема заседания. Партнеры заявили о пакетах помощи, в которые входят артиллерийские снаряды 155 миллиметров, 152 миллиметра, 105 миллиметров... Будет больше ракет для наших систем противовоздушной обороны», — заявил он.

Помимо этого Умеров также добавил, что к поставкам Украине боевых дронов присоединилось еще несколько стран. При этом первые поставки беспилотников ожидаются уже в марте.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что 13 европейских стран сформировали коалицию для оказания помощи Украине.