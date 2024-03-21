ЦАХАЛ сообщил об ударах по Ливану в ответ на обстрелы севера Израиля

Израильские военные нанесли удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрелы северных районов Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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По ее информации, ночью были зафиксированы обстрелы в направлении населенного пункта Йифтах на севере Израиля.

"В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по местам ведения огня", - говорится в сообщении.

Кроме того, "некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удары по военному объекту "Хезболлах" в районе Кфаркелы", продолжили в пресс-службе, отметив, что "ночью в районе Дайры был нанесен удар по еще одному военному объекту "Хезболлах".