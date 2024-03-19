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На Украине назвали причину потери Авдеевки и некоторых деревень

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли Авдеевку и некоторые деревни из-за дефицита снарядов. Такую причину назвал премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает РИА Новости.

«Мы потеряли Авдеевку и некоторые деревни из-за (...) недостатка боеприпасов», — сказал он на пресс-конференции с премьером Люксембурга Люком Фриденом.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских войск 17 февраля. 19 февраля Вооруженные силы (ВС) России заняли более выгодные рубежи в районе города. В тот же день Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.

Город-призрак: как сейчас выглядит Авдеевка

19 марта ВС России взяли под контроль населенный пункт Орловка. По сообщению Минобороны, продвижение произошло на авдеевском направлении к западу от Авдеевки.

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