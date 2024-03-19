Ситуация с ударно-разведывательным беспилотником MQ9 Reaper заставила поволноваться командование ВВС Польши, рассказал инспектор военно-воздушных сил республики, генерал Ирениуш Новак. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне принадлежащий американской армии дрон неожиданно потерял связь с базой в районе Мирославца на северо-западе Польши, а затем разбился во время аварийной посадки вне аэродрома.

«У нас была, скажу честно, достаточно нервная бессонная ночь — и в командовании, и в 12-й базе беспилотных летательных аппаратов в Мирославце», — признался Новак.

Генерал отметил, что беспилотник выполнял обычную учебную миссию. Он взлетел с военной базы в Румынии и должен был в автоматическом режиме приземлиться в Польше.

В Польше заметили американский дрон-шпион

В 18.00 (20.00 мск) находившиеся в Румынии операторы потеряли контроль над аппаратом. Второй пункт, расположенный в Минске Мазовецком, попытался перехватить управление, но попытка оказалась неудачной.

В результате Reaper пролетел по запланированному маршруту и рухнул на землю на специально предназначенной для таких случаев территории, уточнил Новак. Он добавил, что такую зону оставляют при строительстве любого военного аэродрома.

Генерал констатировал, что американская сторона в ближайшее время приступит к расследованию причин аварии. Он пояснил, что считает маловероятной версию о том, что причиной аварии стала потеря сигнала GPS.

Ранее сообщалось, что Великобритания обвинила Россию в «электронной атаке» на возвращающийся из Польши самолет, на борту которого находился министр обороны королевства Грант Шаппс.