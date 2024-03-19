Украинский дрон-камикадзе атаковал легковую машину с россиянами

В Белгородской области два дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Долгое Валуйского городского округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава приграничного региона Вячеслав Гладков.

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По сообщению губернатора, один из дронов врезался в легковой автомобиль — водителю и пассажирам удалось спастись. Второй беспилотник упал посреди улицы и взорвался — при этом также никто не пострадал.

В Белгороде при обстреле повреждены два промышленных помещения и медучреждение

Также сегодня, 19 марта, над Белгородской областью сбили девять снарядов чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.