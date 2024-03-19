Politico: НАТО теряет опытных солдат

В 2023 году более 1500 солдат покинули Бундесвер, сократив численность немецкой армии до 181 514 человек, а во Франции военные начали увольняться со службы в среднем на год раньше. Как рассказало Politico, сейчас в странах НАТО пытаются экстренно справиться с потерей солдат.

Задача стран, полагающихся на профессиональные армии, состоит в том, чтобы сделать вооруженные силы привлекательными. Этого трудно добиться во времена низкой безработицы, жесткой конкуренции со стороны частного сектора и расцвета удаленной работы, подчеркивает Politico.

На этой неделе министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню представил план «удержания талантов», призванный стимулировать военнослужащих оставаться в армии.

Одной из основных мер французского плана стало повышение пенсий и зарплат. Но проблема в том, что условия службы не очень привлекательны - это «хронические сверхурочные» и жизнь вдалеке от дома в течение многих месяцев, отмечает Politico. Поэтому в план также добавили помощь в поиске жилья, льготы в сфере здравоохранения и помощь в уходе за детьми.

Лекорню подчеркнул, что разговоры об удержании военных ведутся во всех странах, где есть профессиональные армии без воинской обязанности.

В Великобритании, к примеру, ежегодная нехватка кадров составляет 1100 военнослужащих, что эквивалентно двум пехотным батальонам.

Хорватия рассматривают возможность возвращения воинской обязанности, а Дания планирует распространить ее и на женщин. Германия отменила всеобщий призыв на военную службу в 2011 году, но, поскольку многие военные стареют и уходят, в стране возобновилась дискуссия о повторном введении системы национальной службы.

В Польше новое правительство объявило о повышении зарплат военных примерно на 20 процентов: с 4960 злотых (около 114 тысяч рублей) до шести тысяч злотых (более 138 тысяч рублей).

Уполномоченная Бундестага по обороне Ева Хёгль ранее сообщила, что только ремонт казарм и военных объектов обойдется примерно в 50 миллиардов евро - это половина немецкого фонда, созданного правительством для обновления вооруженных сил.