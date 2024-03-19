Во Франции заявили о готовности армии к самым трудным конфликтам

Вооруженные силы (ВС) Франции готовы к самым трудным конфликтам. Об этом заявил начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль в интервью газете Le Monde. Lenta.ru

"Чтобы защититься от нападений на нее и защитить свои интересы, французская армия готовится к самым трудным сражениям, заявляя об этом и демонстрируя это", - сказал Шилль. Российская газета

Оборона Франции базируется на ядерном арсенале страны и армии, «совместимой с армиями союзников», отметил Шилль. По его словам, Франция способна дислоцировать 20 тыс. военнослужащих в срок до 30 дней и в состоянии взять на себя командование силами до 60 тыс. человек. Всего ВС Франции насчитают 121 тыс. солдат, еще 24 тыс. могут быть призваны из числа резервистов. Деловая газета "Взгляд"