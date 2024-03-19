$91.98+0.11100.24+0.27
Войти в почту

Во Франции заявили о готовности армии к самым трудным конфликтам

Вооруженные силы (ВС) Франции готовы к самым трудным конфликтам. Об этом заявил начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль в интервью газете Le Monde. Lenta.ru

"Чтобы защититься от нападений на нее и защитить свои интересы, французская армия готовится к самым трудным сражениям, заявляя об этом и демонстрируя это", - сказал Шилль. Российская газета

Оборона Франции базируется на ядерном арсенале страны и армии, «совместимой с армиями союзников», отметил Шилль. По его словам, Франция способна дислоцировать 20 тыс. военнослужащих в срок до 30 дней и в состоянии взять на себя командование силами до 60 тыс. человек. Всего ВС Франции насчитают 121 тыс. солдат, еще 24 тыс. могут быть призваны из числа резервистов. Деловая газета "Взгляд"

Во Франции заявили о готовности армии к самым трудным конфликтам
© EPA/TACC
Военные новости
Обзор медиа
Франция