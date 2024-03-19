Сдачу новейшего американского авианосца перенесли на полтора года

В США перенесли сроки сдачи третьего американского авианосца нового поколения Enterprise. Предполагается, что он поступит на вооружение как минимум на полтора года позже.

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Об этом пишет Flotprom со ссылкой на USNI News. Здесь отмечают, что теперь передача корабля ожидается в сентябре 2029 года вместо марта 2028-го. А причина - нарушения в цепочках поставок. Кроме задержки поставки субмарины, в бюджетном запросе ВМС США содержится и решение отложить закупку пятого авианосца нового поколения. Эти сроки переносят на два года позже - на 2030-й.

Однако в строительной компании считают, что любое нарушение сроков может нарушить работу цепочки поставщиков, которая все еще продолжает восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса. Руководство фирмы выступает за закупку авианосцев парами. Это обеспечит бесперебойную работу поставщиков и удержит персонал.

Enterprise - третий американский авианосец нового поколения Gerald R. Ford class. Длина летной палубы авианосцев - 333 метра, максимальная ширина - 78 метров. Он оснащен двумя ядерными реакторами, развивает скорость свыше 30 узлов. Экипаж - 508 офицеров и 3789 моряков, а также 2,6 тысячи авиационного персонала. На авианосце могут разместиться до 90 самолетов и вертолетов, в том числе и истребители пятого поколения F-35.