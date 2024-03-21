МО РФ рассказало о потерях ВСУ за сутки на южнодонецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки на южнодонецком направлении потеряли до 120 военнослужащих, танк, 3 бронемашины и радиолокационную станцию (РЛС) AN/TPQ-36 производства США, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 120 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сказано в сообщении.

Также в районе Водяного отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ.