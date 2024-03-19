Российские самолеты сбросили 3500 бомб на позиции ВСУ с начала 2024 года

Российские ударные самолеты сбросили на позиции формирований киевского режима 3500 бомб с начала 2024 года. Как сообщает телеграм-канал "Милитарист", эту цифру озвучил один из руководителей военного ведомства Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

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По его данным, это в шестнадцать раз больше, чем в 2023 году. Высокопоставленный чиновник отметил, что наша сторона использует свое преимущество в имеющихся средствах поражения, фактически не уменьшая интенсивности огня. При этом производственные возможности Украины и стран НАТО существенно ниже.

Значительным является и отрыв в огне артиллерии. На один выпущенный снаряд ВСУ пригодится семь российских.

Также происходит истощение запасов ракет средств противовоздушной обороны, что позволяет ВКС действовать интенсивнее. Это приводит к значительным потерям боевой техники и живой силы, сказывается на конфигурации линии боевого соприкосновения.