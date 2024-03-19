Российский военный в одиночку спас батальон

Российский военный Джабраил Насыров в одиночку спас батальон, используя спутниковый комплект связи. С его помощью удалось запросить поддержку и подавить украинские силы.

«Мы запросили поддержку и подавили противника. Поэтому удалось избежать жертв с нашей стороны», — рассказал военнослужащий в цикле «Герои спецоперации Z», который опубликовал telegram-канал Минобороны РФ.

По его словам, боевые действия происходили в новой позиции во время передислокации. Там Насыров развернул спутниковый комплект связи и в итоге смог связаться с сослуживцами.

Отмечается, что военный окончил факультет специальной связи в Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций. Ему помогли знания, полученные в образовательном учреждении, заключили в публикации.

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Насырова наградили медалью Жукова и медалью «За воинскую доблесть» II степени. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин накануне Дня Героев Отечества наградил военных медалями «Золотая звезда». Также им было присвоено звание Героев России.