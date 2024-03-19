Бойцы ВС РФ научились обманывать Javelin с помощью ведра со смолой

Российские военнослужащие с помощью подручных материалов научились обманывать высокоточное американское оружие. Например самонаводящиеся головки ПТРК Javelin дезориентируется с помощью штанги и ведра со смолой.

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Как сообщил боец с позывным Панда, ведро со смолой с помощью штанги монтировалось на расстоянии не менее пяти метров от танка. При выходе машины на боевую позицию горючая смесь в ведре поджигалась.

"В итоге получался мощный источник теплового излучения, на который реагирует тепловая головка ракеты Javelin. Боеприпас вместо танка поражает горящее ведро, а бронемашина остается целой", - объяснил схему работы защитного приспособления Панда в видео для канала "Военкор Котенок".

Для защиты от сбрасываемых с беспилотников боеприпасов применяются самодельные армированные экраны из металлическо-резиновой сетки и металлических арматурных прутьев.

"Мангалы" вызывают раннюю детонацию боеприпаса, и взрывная волна причиняет гораздо меньше вреда.